I-a bagat in sedinta pe olteni dupa meciul cu Dinamo!

Mihai Rotaru a facut un adevarat iures in vestiarul celor de la Universitatea Craiova, dupa egalul pe care echipa lui l-a inregistrat in fata celor de la Dinamo Bucuresti. Acesta i-a bagat in sedinta pe fotbalistii pregatiti de Costel Galca si le-a facut mai multe reprosuri, fiind nemultumit de felul in care au jucat cu formatia din Bucuresti.Universitatea Craiova a remizat in prima partida oficiala pe care a disputat-o in 2025, pe teren propriu, scor 1-1, in fata celor de la Dinamo Bucuresti. ... citește toată știrea