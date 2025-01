Inca o echipa din Liga 2 risca excluderea din campionat

Continua haosul in Liga 2, unde tot mai multe echipe au probleme financiare. Chindia Targoviste nu a fost programata in prima etapa din 2025, deoarece nu a platit baremurile pentru oficialii de joc.Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis, miercuri, ca echipa Chindia Targoviste sa nu mai fie programata in urmatoarea partida din Liga 2.Clubul nu a platit baremurile de arbitraj si de observare pentru oficialii desemnati la partida cu Csikszereda, din 14 decembrie 2024 (scor 2-3), din ... citește toată știrea