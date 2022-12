Inca o veste soc pentru Franta inaintea finalei Cupei Mondiale

Francezii sunt clar urmariti de ghinion inaintea finalei Campionatului Mondial. Golgheterul Olivier Giroud este accidentat si prezenta sa in primul '11' este incerta. El ar urma sa fie doar rezerva in finala Cupei Mondiale, in care Franta va intalni reprezentativa Argentinei.Locul celui mai bun marcator din istoria campioanei mondiale ar urma sa fie luat de Kylian Mbappe, astfel ca in formula de start ar urma sa apara surpriza Marcus Thuram, fiul legendarului Lilian Thuram.Astfel, Didier ... citeste toata stirea