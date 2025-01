Inca o victorie categorica in Liga 1 pentru gorjeni!

Echipa masculina de baschet a CSM Targu Jiu a obtinut a 9-a victorie consecutiva in Liga 1 de Baschet Masculin, dupa ce a trecut fara probleme de CSU 2 Sibiu, scor 104-55. Meciul a contat pentru etapa a 10-a din Liga 1, Seria C, acolo unde CSM Targu Jiu este lider cu 9 victorii din 9 meciuri disputate.CSM Targu Jiu si-a respectat statul de lider al Seriei C si a trecut fara probleme de gruparea din Ardeal, scor 104-55. Pe sferturi, scorul a fost 29-16, 27-17, 24-8, 24-12. Gorjenii s-au impus ... citește toată știrea