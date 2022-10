Inca un american transferat la CSM Targu Jiu

A fost perfectat un nou transfer la echipa de baschet a CSM Targu Jiu. Oficialii echipei gorjene au ajuns la o intelegere cu baschetbalistul american Xavier Cannefax care a semnat o intelegere valabila pentru sezonul 2022-2023.Cannefax, jucator de pozitiile 2-1, are in cariera un titlu de cel mai bun marcator al primei ligi olandeze, in 2020 pe cand juca la Apollo Amsterdam. Americanul soseste din Kosovo Basketball Superleague, de la KB Prizreni, acolo unde a jucat in ultimii doi ani. Dupa un ... citeste toata stirea