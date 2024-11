Inca un club din Liga 2 are probleme. Branzan si Dodoi nu au noroc nici la noua echipa!

O alta echipa din Liga 2 se confrunta cu mari probleme in acest sezon. La CSM Focsani, noua echipa a lui Denis Branzan si Gabriel Dodoi, jucatorii si stafful sunt neplatiti de aproape trei luni, iar presedintele a renuntat la functie.CSM Focsani, nou-promovata in Liga 2, are mari probleme financiare. Ajunsa in premiera in esalonul secund, in vara acestui an, echipa clubului municipiului resedinta a judetului Vrancea trece prin momente delicate nu doar din punct de vedere sportiv, ci si ... citește toată știrea