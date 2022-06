Inca un transfer la echipa de handbal a CSM Targu Jiu

CSM Targu Jiu continua campania de transferuri pentru sezonul 2022-2023 clubul anuntand marti cel de-al saptelea transfer al verii. Oficialii clubului gorjean au perfectat transferul tinerei jucatoare Vanessa Leona Predescu care vine de la Centrul National de Excelenta Ramnicu Valcea.Tot mai putine jucatoare de la CSM Targu Jiu, care au contribuit la promovarea in primul esalon, se vor regasi in lot in noul sezon. Clubul primariei a anuntat cel de-al saptelea transfer , o jucatoare de 18 ani ... citeste toata stirea