Federatia Romana de Box organizeaza an de an cate o competitie nationala sau chiar doua, la Sala Sporturilor sau in alte locatii din Gorj. In cursul acestei saptamani vor avea loc la Targu Jiu meciurile din faza finala a Cupei Romaniei la box pentru cadeti.Intrecerea nationala se desfasoara in perioada 26 iunie - 2 iulie 2023, duminica avand loc deja sedinta tehnica si tragerea la sorti a jocurilor.Tot duminica a fost