Incheie prima parte a campionatului pe teren propriu

Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu incheie prima parte a campionatului cu un meci pe teren propriu. Junioarele de la Targu Jiu vor juca duminica, 16 februarie, de la ora 11:00, in compania echipei CS Jiul Rovinari in etapa a 13-a din Seria I a Campionatului National.Liderul Seriei I a Campionatului National de junioare 3, CSM Targu Jiu, va disputa la finalul acestei saptamani ultima partida din serie. Handbalistele Paulei Martinescu, primul loc in serie, cu 19 puncte, ... citește toată știrea