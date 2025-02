Infrangere in prima etapa din Faza Zonala

Echipa de baschet masculin U18 a CSM Targu Jiu a pierdut, in deplasare, confruntarea cu CSO Voluntari, scor 67-123. Partida a contat pentru prima etapa din Grupa D-Faza 2 Zonala a Campionatului National.Baschetbalistii U18 ai CSM Targu Jiu au inceput in acest weekend faza a 2-a a Campionatului National, cu o partida dificila in deplasare, cu CSO Voluntari, meci pe care l-au pierdut la o diferenta destul de mare.Gazdele s-au impus cu 123-67, iar pe sferturi scorul a fost 27-28, 35-14, 32-17, ... citește toată știrea