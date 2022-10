Infrangeri la scor pentru Juniorii D si E ai CSM Targu Jiu

Echipele de Juniori D, Grupa 2010-2011, si Juniori E, Grupa 2012-2013, ale CSM Targu Jiu au pierdut meciurile disputate in deplasare, cu CS Novaci. Doua dintre grupele de juniori recent infiintate la clubul primariei au fost invinse la scor intr-o noua etapa in cadrul campionatelor organizate de AJF Gorj.Aflati la inceput de drum cei mai mici juniori inscrisi in campionate de CSM Targu Jiu au pierdut meciurile de la Novaci, scor 11-1 pentru gazde la Juniori D si 6-2 la Juniorii E. Lipsiti ... citeste toata stirea