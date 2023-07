Handbalistele de la CSM Targu Jiu vor incepe sambata seara seria de meciuri amicale din aceasta vara. Primul amical al verii pentru CSM Targu Jiu este programat de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, adversare fiind colegele de la SCM U Craiova.CSM Targu Jiu va incepe seria meciurilor amicale in vederea pregatirii noului sezon handbalistic, in care gruparea gorjeana este angrenata in Liga Florilor, Cupa Romaniei si EHF European League.Echipa pregatita de Liviu Andries si Andrei Enache va ... citeste toata stirea