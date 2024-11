Interzis un an pe stadioane

Jandarmeria Bucuresti anunta ca a aplicat sapte sanctiuni contraventionale in valoare totala de 81.000 de lei la meciul Rapid - Petrolul, din Superliga. Au primit amenzi inclusiv organizatorul partidei si firma de paza si protectie.Doua sanctiuni contraventionale, in valoare de 60.000 de lei, au fost aplicate organizatorului meciului, iar patru sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 21.000 de lei, au fost aplicate societatii specializate de paza si protectie, pentru nerespectarea ... citește toată știrea