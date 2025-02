Invinse pe teren propriu de Jiul Rovinari!

Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu a pierdut duminica, 16 februarie, pe teren propriu, duelul cu CS Jiul Rovinari, scor 24-27. Meciul a contat pentru etapa a 13-a din Seria I a Campionatului National.Pentru handbalistele CSM Targu Jiu a fost ultimul meci din Seria I, prima faza a campionatului. Desi aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa, handbalistele Paulei Martinescu au pierdut in fata celor de la Jiul Rovinari, scor 24-27. Din pacate, ... citește toată știrea