Ion Esiriac, premiat pentru Investitii in Sport la Gala Mari Sportivi!

Fundatia Ion Esiriac a primit premiul special pentru Investitii in Sport in cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2024, organizata de ProSport. Pe parcursul intregului an, fundatia condusa de prosperul om de afaceri Ion Esiriac a oferit premii semnificative atat in bani, cat si in bunuri materiale, sportivilor de succes ai Romaniei.Unul dintre gesturile care au impresionat intreaga tara a fost premierea tuturor medaliatilor de la Jocurile Olimpice de la Paris cu cate o masina Hyundai Ioniq 5. ... citește toată știrea