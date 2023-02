Ivan a lovit din nou. A reusit dubla in fata campioanei

Meciul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj s-a incheiat cu scorul de 2-0, in etapa 25 din Superliga. Andrei Ivan a inscris o "dubla" de senzatie in repriza secunda si a adus al doilea succes al oltenilor de la sosirea lui Eugen Neagoe pe banca.Andrei Ivan trece in aceasta perioada prin cea mai buna forma din acest sezon dupa ce a punctat din nou si in victoria Universitatii Craiova cu CFR Cluj, scor 2-0.Derby-ul de la Craiova, de sambata, se indrepta spre un rezultat de egalitate, insa ... citeste toata stirea