Ivan pleaca gratis si va castiga 1 milion Euro salariu la noua sa echipa

Andrei Ivan isi termina contractul cu Universitatea Craiova in vara lui 2023 si nu mai vrea sa-l prelungeasca. Jucatorul vrea sa plece gratis iar Bordeaux, clubul care l-a vrut in vara, il vrea in continuare si oferta e foarte buna: un milion de euro pe an, dar suma poate creste daca jucatorul vine gratis.Universitatea Craiova il poate pierde gratis pe Andrei Ivan, care vrea sa plece in strainatate, la Bordeaux, club care l-a vrut in vara, dar s-a speriat de pretul solicitat de Mihai Rotaru ... citeste toata stirea