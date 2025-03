Joaca in sferturile Cupei Romaniei cu Rapid

CSM Targu Jiu joaca la finalul acestei saptamani la Bucuresti, unde are loc duelul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2024-2025, cu Rapid Bucuresti. Partida este programata duminica, 16 martie, in Sala Rapid, si va incepe la ora 16:30.Handbalistele CSM Targu Jiu incheie saptamana cu o noua partida dificila, cu Rapid Bucuresti. Dupa duelul din Liga Florilor MOL, cu SCM Ramnicu Valcea, gorjencele se vor confrunta cu vicecampioana Romaniei in sferturile de finala ale Cupei ... citește toată știrea