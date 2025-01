Jucator al Universitatii Craiova, operat in Italia!

Luis Paradela a efectuat o interventie chirurgicala in Italia! Oltenii au prezentat prima fotografie cu titularul Universitatii Craiova dupa operatie.Universitatea Craiova a avut un ghinion teribil in ultimul meci al anului impotriva lui FC Buzau. Luis Paradela a suferit o accidentare grava si Constantin Galca se temea ca jucatorul va lipsi o perioada lunga de timp.Un titular al lui Costel Galca s-a operat si va lipsi o perioada lunga de pe gazon. Aripa stanga in varsta de 27 de ani va rata ... citește toată știrea