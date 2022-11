Jucatorii care l-au suparat pe Stinga au ajuns la echipa a doua

Antrenorul Florin Stinga a recunoscut dupa ultimul meci din campionat ca a trimis o serie de jucatori sa se pregateasca cu echipa a doua. ACS Viitorul Targu Jiu s-a impus in meciul de la Baia Mare iar tehnicianul a precizat ca un gol a fost marcat de unul dintre jucatorii trimisi la satelit.Intrebat despre situatia lui la echipa, in ultimele saptamani existand tensiuni intre antrenor si anumiti jucatori, pe care i-a si trimis la echipa a doua, in Liga 3, Florin Stinga a recunoscut ca a ajuns ... citeste toata stirea