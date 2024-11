Jucatorul Universitatii Craiova a ratat penalty-ul decisiv la nationala U 21

Nationala U21 a Croatiei a fost eliminata de cea similara a Georgiei in barajul pentru calificarea la EURO 2025, turneu care va avea loc in 2025 in Slovacia. Jucatorul Universitatii Craiova, Juraj Badelj, a fost integralist in ambele manse ale barajului pentru nationala Croatiei U21, dar deznodamantul dublei de calificare n-a fost unul fericit pentru el.Stoperul de 21 de ani a irosit ultima lovitura de departajare, iar nationala tarii sale rateaza prezenta la turneul final de anul viitor. ... citește toată știrea