Junioarele 3 revin pe parchet: CSM Targu Jiu - CSS Viitorul Cluj

Echipa de handbal feminin junioare 3 a CSM Targu Jiu va lua startul, la finalul acestei saptamani, in faza a doua a Campionatului National rezervat junioarelor 3. Echipa pregatita de Radu Costel va evolua in Grupa Speranta 3 si va intalni in prima etapa formatia CSS Viitorul Cluj Napoca.Partida este programata pentru sambata, 12 martie, de la 10.30 si se va disputa in Sala Sporturilor. Tinerele handbaliste de la CSM Targu Jiu vor calificarea in faza urmatoare a campionatului, Turneul Final ... citeste toata stirea