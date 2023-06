Juniorii 4 ai CSM Targu Jiu au debutat cu doua victorii in prima zi a turneului final care are loc la Targu Jiu. Gorjenii au trecut de CSS Medgidia(27-21) si CSM Bucuresti(23-18).Debut in forta pentru echipa de handbal masculin Juniori 4 a CSM Targu Jiu la Turneul Final, care se disputa la Targu Jiu.Miercuri, 7 iunie, in prima zi a competitiei, handbalistii pregatiti de Vali Popescu au inregistrat doua victorii si s-au calificat in faza urmatoare a turneului. Gorjenii au trecut de CSS ... citeste toata stirea