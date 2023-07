Juniorii C de la CSM Targu Jiu au participat in acest weekend la un turneu de pregatire, disputat la Brasov. Campionii judetului Gorj la U15 in sezonul 2022-2023, au reusit o comportare buna la competitia la care cele mai bune cluburi din tara si-au trimis reprezentantele.Chiar daca este pauza la nivel de juniori in campionate tinerii fotbalisti de la CSM Targu Jiu, pregatiti de Alin Poenaru si Catalin Trofin, se pregatesc intens pentru viitorul sezon, dupa cum informeaza csmtargujiu.ro. ... citeste toata stirea