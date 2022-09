Koljic a fost operat si a aflat cat timp va lipsi de pe teren

Accidentat in repriza a doua a meciului Hermannstadt - Universitatea 1-0, Elvir Koljic a fost operat si va lipsi vreme de 3 luni. Titular la Medias, in meciul cu Hermannstadt din etapa 8 a Ligii 1, Elvir Koljic a suferit o accidentare si a fost inlocuit in minutul 65 cu Jovan Markovic.Testele la care a fost supus ulterior au relevat o problema la tendonul muschiului adductor lung de la piciorul drept, a informat gsp.ro. Koljic a fost operat si va absenta de pe teren vreme ... citeste toata stirea