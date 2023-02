Kresimir Basic vrea o victorie cu Steaua

CSM Targu Jiu are parte de o noua deplasare in startul Grupei 11-18. Dupa deplasarea de la Galati, echipa pregatita de Kresimir Basic, s-a deplasat la Bucuresti, pentru duelul cu CSA Steaua.Baschetbalistii gorjeni sunt in cautarea primei victorii in deplasare in actuala stagiune. Jucatorii pregatiti de Kresimir Basic au pus gand rau Stelei si vor victoria. In lupta pentru o pozitie mai buna in clasamentul Grupei 11-18, un succes pe terenul stelistilor ar insemna enorm de mult in lupta pentru ... citeste toata stirea