La Craiova se vorbeste tot mai des despre plecarea lui Galca

Criza de rezultate de la Universitatea Craiova nu a incetat in partida cu Farul, care s-a impus cu scorul de 3-2. Astfel ca problemele continua in Banie, iar Pavel Badea a vorbit recent despre o posibila demitere a lui Costel Galca.Directorul sportiv al Universitatii Craiova, Pavel Badea, e de parere ca o demitere a lui Constantin Galca este indicata in cazul in care rezultatele tot vor intarzia sa apara. Oficialul "Stiintei" a spus ca e mult mai usor sa renunti la antrenor, comparativ cu ... citește toată știrea