Licitatie publica pentru un nou stadion modern in Romania

Inca un mare oras din Romania va avea un stadion nou in urmatorii ani. Este vorba de Oradea, acolo unde licitatia publica pentru noul stadion a fost lansata deja.Oradenii spera sa aiba un stadion modern in urmatorii ani, iar primarul municipiului de resedinta al judetului Bihor, Florin Birta, a anuntat ca "a fost lansata licitatia publica" pentru constructia care se va face in strada Fagarasului."Valoarea estimata pentru proiectare, executie si asistenta tehnica este de 327.831.677,24 lei, ... citește toată știrea