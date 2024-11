Lider in Seria 1 si dupa cel mai dificil meci!

Echipa de handbal feminin junioare 3 a CSM Targu Jiu a inregistrat o victorie extrem de importanta in lupta pentru calificarea in Grupele Valoare. Formatia pregatita de paula Martinescu a trecut, pe teren propriu, scor 31-29, de CSM "Mihai Viteazul" Vulcan.CSM Targu Jiu a obtinut in weekend al 4-lea succes din actuala stagiune si se mentine in fotoliul de lider al seriei. Gorjencele au avut meci greu cu CSM "Mihai Viteazul" Vulcan in care junioarele Paulei Martinescu au condus aproape in ... citește toată știrea