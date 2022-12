Lider surpriza in clasamentul FIFA dupa Campionatul Mondial. Romania e pe 52

Nici una dintre nationalele care au luptat in finala din Qatar a Campionatului Mondial nu este lider in clasamentul FIFA. Chiar daca a plecat acasa mai devreme Brazilia a ramas liderul acestui clasament.Dupa ce Campionatul Mondial din Qatar s-a incheiat FIFA a actualizat clasamentul general al echipelor nationale. In urma rezultatelor de la Mondial Brazilia ramane lider, in ciuda eliminarii din faza sferturilor de finala, fiind la putin peste un punct in fata locului secund.Noua campioana ... citeste toata stirea