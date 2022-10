Liderul din Liga 2 joaca sambata la Targu Jiu

Steaua este lider in Liga 2 pentru a treia etapa consecutiva dupa ce etapa trecuta s-a impus la limita, cu scorul de 1-0, in meciul cu Otelul. Formatia armatei urmeaza sa joace sambata la Targu Jiu, cu ACS Viitorul Targu Jiu.Cu aceasta ultima victorie, Steaua a acumulat 26 de puncte si este lider pentru a treia etapa consecutiva iar in etapa a 12-a, Steaua joaca sambata, de la ora 12:00, in deplasare la Targu Jiu.Adversarul din urmatoarea etapa al echipei lui Florin Stanga este o echipa cu ... citeste toata stirea