Liderul din Liga 4 ramane neinvins la final de an!

Echipa de fotbal a CSM Targu Jiu incheie anul fara nici un esec in acest prim sezon in care a participat in campionat. Formatia preluata in vara de antrenorul Mario Gaman a inregistrat a 17-a victorie consecutiva si este liderul incontestabil din Liga a 4-a Gorj.CSM Targu Jiu este de neoprit in campionatul judetean Gorj. Echipa pregatita de Mario Gaman a inregistrat sambata a 17-a victorie consecutiva si este liderul incontestabil din Liga a 4-a Gorj. In ultima etapa a turului, CSM Targu Jiu ... citește toată știrea