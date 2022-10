Liderul din Seria 7, CSO Filiasi, joaca la Bustuchin

Liderul din Seria 7 a Ligii 3, CSO Filiasi, va juca in week-end in Gorj, cu satelitul celor de la ACS Viitorul Targu Jiu, Meciul se disputa pe terenul din Bustuchin, acolo unde formatia secunda de liga 2 isi disputa jocurile de pe teren propriu.CSO Filiasi a urcat pe prima pozitie din serie dupa victoria inregistrata etapa trecuta in meciul cu Vointa Lupac. A fost a saptea victorie din actualul sezon pentru echipa pregatita de Victor Naicu care va veni in Gorj in week-end pentru a juca cu ... citeste toata stirea