Liderul Rapid s-a impus in meciul de la Targu Jiu

CSM Targu Jiu a cedat, pe teren propriu, in confruntarea cu Rapid Bucuresti, scor 64-85. Partida din Sala Sporturilor a contat pentru etapa a-3-a din Liga Nationala de Baschet Masculin.A fost un meci cu doua parti diametral opuse. Prima parte a fost una dominata de formatia oaspete, in timp ce partea a doua a confruntarii a fost una mult mai echilibrata in care elevii lui Claudiu Alionescu au facut un sfert trei de exceptie. Gruparea gorjeana a pornit intr-o cursa de urmarire a adversarului, ... citeste toata stirea