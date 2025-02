Liga 4 Gorj se reia in acest weekend! Programul etapei a 18-a

Principala competitie organizata de AJF Gorj, Liga 4, se va relua incepand de sambata. Perioada de transferuri s-a incheiat deja la acest nivel iar echipele sunt pregatite pentru a incepe meciurile oficiale din acest an.La Liga 4 Gorj este prima competitie care se reia in acest an in Gorj, odata cu venirea primaverii, pe data de 1 martie. In acest esalon perioada de transferuri de iarna a inceput la jumatatea lunii ianuarie si s-a incheiat cu 48 de ore inainte de reluarea competitiei, dar la ... citește toată știrea