Lista de disponibilizari a Universitatii Craiova

Jucatorii Universitatii Craiova incheie vacanta de Sarbatori, si afla care dintre ei se afla pe lista de disponibilizari. Oltenii se vor pregati in Banie daca vremea le va permite, dar au ca back-up si varianta unui scurt stagiu peste hotare, in cazul in care ar aparea probleme.Fundasii spanioli Iago Lopez si Gregorio Sierra sunt pe lista de disponibilizari, dupa ce prestatiile lor n-au fost convingatoare in acest sezon. De asemenea, Marian Danciu este unul dintre cei care nu mai fac parte ... citește toată știrea