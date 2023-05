CSM Targu Jiu a avut un parcurs senzational in Cupa Romaniei, unde a ajuns pana in finala, fiind invinsa de CSM Bucuresti. Gratie acestui parcurs jucatoarele de la Targu Jiu vor evolua sezonul urmator intr-o cupa europeana.Handbalistele de la Targu Jiu au cucerit medaliile de argint si trofeul de finalista a Cupei Romaniei. Rezultatul din Cupa Romaniei a propulsat echipa gorjeana in Cupa EHF, acolo unde antrenorul Liviu Andries a precizat recent ca va juca echipa sa desi au aparut si discutii ... citeste toata stirea