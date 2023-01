Lotul deplasat de Eugen Neagoe in Antalya

Lotul Universitatii Craiova a plecat miercuri, de pe Aeroportul International Craiova, cu un charter, spre Antalya. Echipa antrenata de Eugen Neagoe va efectua un stagiu de pregatire in localitatea Belek.Oltenii vor ramane in Turcia pana pe 15 ianuarie, intr-un resort de 5 stele, Kaya Palazzo, si vor disputa si trei meciuri amicale. Pe 10 ianuarie, oltenii se vor duela cu Kecskemeti, locul 2 in prima liga maghiara, la 8 puncte de liderul Ferencvaros.Universitatea Craiova va disputa doua ... citeste toata stirea