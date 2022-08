Lovitura de play-off pentru FCU Craiova. A adus jucator de nationala

George Ganea si-a gasit repede echipa dupa despartirea de Farul Constanta. Atacantul care a evoluat la nationala Under 21 va evolua la FC U Craiova.In varsta de 23 de ani, Ganea a semnat pe patru sezoane cu echipa lui Adrian Mititelu. Ganea s-a lansat ca tanar fotbalist in vestul Europei, in Italia, unde a jucat la grupele de copii si juniori de la Entella si AS Roma.In acest sezon FC U Craiova isi propune sa ajunga in play-off asa ca oltenii s-au intarit in atac cu George Ganea, ramas ... citeste toata stirea