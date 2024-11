Lovitura financiara pentru FRF dupa ce Romania a promovat

Pentru participarea in Liga C, Romania a avut asigurat un bonus in valoare de 1,1 milioane de euro din partea UEFA. La aceasta suma s-au mai adaugat 1,1 milioane de euro, bani care ii sunt acordati Romaniei, pentru castigarea Grupei si promovare.Romania a castigat ultimul meci din grupa C2 din Liga Natiunilor si a obtinut promovarea in Liga B din cadrul competitiei, dar si un loc in urna a 2-a pentru tragerea la sorti a grupelor pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. In afara de ... citește toată știrea