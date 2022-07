Lovitura grea pentru Universitatea Craiova si FC U Craiova care vizau un jucator care evoluase sezonul trecut in 27 de meciuri din Liga 1, reusind sa inscrie si cinci goluri in campionat. Jaja Silva a ales sa plece din Liga 1 si va juca pentru Al Nasr Dubai.Dorit atat de Universitatea Craiova, cat si de Adrian Mititelu la FCU Craiova, Jaja a plecat repede din Liga 1, dupa ce a impresionat la FC Botosani, acolo unde a ajuns anul trecut. Fotbalistul in varsta de 23 de ani va juca la Al Nasr ... citeste toata stirea