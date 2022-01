Lovitura grea pentru Universitatea Craiova, un titular e out in acest sezon

Universitatea Craiova a primit o lovitura de proportii in stagiul de pregatire efectuat in Turcia. Dupa ce Lyes Houri a suferit o accidentare serioasa, oltenii au aflat luni ca problemele sunt serioase si francezul nu mai poate juca in acest sezon.Lyes Houri s-a accidentat in stagiul de pregatire sustinut de Universitatea Craiova in Turcia, iar problemele fotbalistului francez sunt foarte serioase. Fotbalistul Universitatii Craiova s-a "rupt" in partida amicala jucata impotriva celor de la FC ... citeste toata stirea