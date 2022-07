Lovitura pe piata transferurilor: Nistor pleaca de la Universitatea Craiova

Dan Nistor pleaca de la Universitatea Craiova, a informat Antena Sport. Mijlocasul trecut si pe la Dinamo s-a inteles cu conducatorii din Trivale si va semna si el, la fel ca Marius Constantin.Dan Nistor lasa Craiova pentru echipa din Trivale dupa cum a informat Antena Sport. FC Arges s-a despartit de 14 jucatori, in aceasta pauza competitionala. Jean Vladoiu, conducatorul celor de la FC Arges, vrea ca echipa sa evolueze si in sezonul viitor in play-off. "Am fost plecati doua saptamani in ... citeste toata stirea