Lovitura ultimei zile de mercato la Universitatea Craiova

Dan Nistor a plecat de la Universitatea Craiova dar a ramas in Liga 1. Mijlocasul care a plecat in fotbalul mare de la Pandurii Targu Jiu a ajuns din nou la Cluj, dar la Universitatea.Dan Nistor s-a despartit de Universitatea Craiova si a semnat cu un al club din Liga 1, urmand sa joace in acest sezon la Cluj. Echipa din Banie a hotarat sa se desparta si de Dan Nistor, dupa ce anterior a reziliat contractele cu Giedrius Arlauskis, Paul Papp si Ivan Martic.Mijlocasul de la Universitatea ... citeste toata stirea