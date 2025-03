Luat in vizor la Craiova dupa derby-urile nereusite

FCSB a castigat in fata Universitatii Craiova, scor 1-0, iar ros-albastrii au terminat campionatul regulat pe prima pozitie a clasamentului. Alexandru Mitrita a fost criticat in spatiul public dupa meci, iar Mihai Rotaru a recunoscut de ce se petrece acest lucru.Mihai Rotaru s-a aratat dezamagit de forma aratata de jucatorii sai in meciul cu FCSB. Patronul Universitatii Craiova e de parere ca soarta meciului ar fi fost alta daca Ngezana ar fi fost eliminat pe finalul primei reprize."Nu am ... citește toată știrea