Lupta pentru promovare. Au transferat doi jucatori de la Viitorul

CSM Targu Jiu s-a reunit luni, 20 ianuarie 2025, si a anuntat primele trei achizitii ale sale din aceasta iarna. Doi dintre nou-sositi provin de la Viitorul Pandurii Targu Jiu si vor lupta acum pentru promovarea in Liga 3.Flavius Dumbravean, fundas central cu experienta in ligile superioare, si Nicholas Geana, mijlocas tanar si talentat, vor contribui la obiectivul echipei de a promova in Liga 3.Flavius Dumbravean (29 de ani), cunoscut pentru evolutiile sale la echipe precum Ceahlaul Piatra ... citește toată știrea