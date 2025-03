Mai au doar un pas pana la play-off

Una dintre echipele de Liga 3 din Gorj are sansa de a se lupta pentru promovare in play-off-ul din Seria 8. Vulturii Farcasesti a reusit o victorie in ultima etapa, in meciul cu Viitorul Daesti, scor 3-2 (1-1).Desi este o nou promovata, Vulturii Farcasesti a impresionat in prima parte a sezonului de Liga 3. Jucatorii pregatiti in acest sezon de antrenorul Catalin Buca sunt la un pas de o prezenta in play-off, acolo unde se pot lupta pentru promovarea in Liga 2.Aceasta victorie din meciul cu ... citește toată știrea