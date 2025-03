Mai putine echipe la Liga 3 din sezonul viitor

Campionatul Liga 3 va avea un nou format din sezonul urmator, 2025/2026. Competitia care in acest moment se afla la prima etapa de play-off, respectiv play-out in cadrul sezonul 2024/2025 va avea un mod nou de desfasurare, unul inedit.Federatia Romana de Fotbal, organizatoarea campionatului, a aprobat schimbarea in cadrul Comitetului Executiv din martie 2025.Dupa cinci sezoane in care Liga 3 a avut la start 100 de echipe repartizate in mod egal in zece serii, iar dupa sezonul regular se ... citește toată știrea