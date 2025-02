Maratonul Constantinei Dita ajunge la editia a 9-a

In anul 2016, la 8 ani dupa castigarea aurului olimpic la maraton Constantina Dita avea sa puna bazele unei competitii internationale de alergare pe sosea care sa se desfasoare in capitala Romaniei. In acest an semi-maratonul Constantinei Dita va avea loc pe 27 aprilie.In anul Jocurilor Olimpice de la Rio, in apropierea Arcului de Triumf, se dadea startul primei editii a Bucharest International Half Marathon & 10k by Constantina Dita, la care au fost inscrisi vreo 400 de participanti.In ... citește toată știrea