Marocul a facut o noua victima la Campionatul Mondial

Nationala de fotbal din Maroc scrie istorie la Cupa Mondiala 2022. Marocanii s-au calificat in semifinale dupa meciul de sambata in care victima de serviciu a fost Portugalia.Echipele mici ajunse in fazele superioare ale Cupei Mondiale produc surprize. Dupa Croatia a venit randul Marocului sa scoata din competitie o favorita la titlul mondial. Dupa ce a invins Belgia, Marocul a eliminat forte ca Spania si Portugalia.In grupele Cupei Mondiale, Maroc a remizat cu Croatia, 0-0, a invins Belgia, ... citeste toata stirea